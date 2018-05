Tischtennis

Premiere für Maage-Brüder

Dillenburg Die hessischen Tischtennis-Jahrgangsmeisterschaften des Nachwuchses werden am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Mai, in der Sporthalle der Adolf-Reichwein-Schule bei Durchführer NSC Watzenborn-Steinberg in je vier Altersklassen bei den Jungen und Mädchen ausgetragen. Die Sieger und Platzierten werden in Gruppenspielen mit anschließender K.-o.-Runde ermittelt.

