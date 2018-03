Profi-Reserve trifft auf Bollwerk

HANDBALL Landesliga Männer: HSG Wetzlar U 23 gastiert beim TV Idstein / Wettenberg reist zur TSG Oberursel

(mri). In der Handball-Landesliga Mitte könnte die U 23 der HSG Wetzlar beim TV Idstein einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Linden sollte seine gute Saison in Nied ausbauen können. Wettenberg muss sich in Oberursel strecken.

