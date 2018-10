Punktverlust in der allerletzten Sekunde

Handball HSG Hinterland spielt 30:30 gegen den TSV Griedel II

Dautphetal Ihre drei Auswärtsspiele haben die Handballer der HSG Hinterland in der Bezirksliga B allesamt gewonnen. Im zweiten Heimspiel hingegen gab es für den Aufsteiger am Sonntag wieder nur ein Unentschieden: Der TSV Griedel II glich in letzter Sekunde zum 30:30 aus.

Copyright © mittelhessen.de 2018