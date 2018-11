Von Sven Jessen

Quartett verpatzt Heimspiele

Fußball Merkenbach, Eisemroth, Ballersbach und Roßbachtal hadern mit den Ergebnissen

Dillenburg Ein Wochenende vor Beginn der Winterpause in der Fußball-A-Liga Dillenburg haben sich an vier Spielorten die Gäste mit Punkten beschert. Merkenbach, Eisemroth, Ballersbach und Roßbachtal erlebten in ihren Heimspielen einige Enttäuschungen.

