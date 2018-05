RSV Würges sichert Klassenerhalt

Fußball-Gruppenliga Trefferflut bei Spielen von RSV Weyer und SV Hadamar II

Limburg-Weilburg In der Fußball-Gruppenliga hat sich der RSV Würges den Klassenerhalt gesichert. An torreichen Partien waren der geschlagene RSV Weyer in Schierstein und der siegreiche SV Hadamar II mit dem vierfachen Torschützen Mert Cetin in Nordenstadt beteiligt.

