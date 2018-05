Rausch sorgt für Jubel

Fußball B-Liga Süd: SG Quembach/Oberwetz krönt sich zum Meister

Wetzlar In einem Wimpernschlagfinale hat sich die erst vor einem Jahr gegründete SG Quembach/Oberwetz durch einen 4:0-Sieg im Lokalderby gegen die SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen am letzten Spieltag die Meisterschaft in der Fußball- B-Liga Wetzlar Süd gesichert.

