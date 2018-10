Von Christian Pomoja

Reaktion in Eisenhausen

Fußball Kreisoberliga: SG will im Heimspiel gegen Emsdorf in die Spur

Hinterland Nach zuletzt null Zählern wollen drei Hinterländer Teams Sonntag (15 Uhr) in der Fußball-Kreisoberliga Nord in die Erfolgsspur. Die SG Silberg/Eisenhausen empfängt Emsdorf, der SC Gladenbach hat Stadtallendorf II zu Gast und Türk Gücü Breidenbach muss in Erksdorf ran.

Copyright © mittelhessen.de 2018