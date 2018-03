Region ermittelt die Futsalmeister

Fussball A- bis D-Junioren kicken Samstag

Beselich-Obertiefenbach Für die am Samstag, 17. Februar, in der Georg-Leber-Halle in Obertiefenbach stattfindende Futsal-Regionalmeisterschaft haben sich neun Vereine mit insgesamt 16 Mannschaften qualifiziert.

