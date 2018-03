Regionsmeister werden gesucht

Leichtathletik Samstag in Stadtallendorf

Stadtallendorf Auch an diesem Wochenende herrscht in der Stadtallendorfer Herrenwaldhalle wieder Hochbetrieb, wenn die Regionsmeister in der Leichtathletik gesucht werden. Am Samstag fällt der erste Startschuss um 9.30 Uhr. Ausgeschrieben sind für Männer, Frauen und in den Jugendklassen 60 Meter, 200 Meter, (1500 Meter Männer), 800 Meter, 4 x eine Runde, 60 Meter Hürden, Hoch- und Weitsprung sowie Kugelstoßen. In der jüngsten Jugendklasse der U16 stehen 60 Meter, 300 Meter (nur M/W15), 800 Meter, 4 x halbe Runde, 60 Meter Hürden, Hoch- und Weitsprung und Kugelstoßen auf dem Wettkampfprogramm. Beginn der Veranstaltung ist um 9.30 Uhr, das Ende wird gegen 17.30 Uhr erwartet.

