Reiche Punktausbeute

Handball Chalepo-Team siegt im Topspiel / Herborn/Seelbach und Driedorf auf Rang eins

Dillenburg Drei Spiele, drei Siege: Die Handballerinnen der HSG Eibelshausen/Ewersbach sind erfolgreich in die Saison gestartet. Auf Platz eins ihrer Ligen stehen die HSG Herborn/Seelbach in der Frauen-Bezirksoberliga und in der Bezirksliga B der Männer der VfB Driedorf.

