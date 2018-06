Reiner Glassner trifft 257 Ringe

Schießen Freie Pistole, Bezirksliga

Dillenburg Am achten Wettkampftag traten die Schützen mit der Freien Pistole in der Bezirksliga an. Während Schönbach in Biskirchen verlor, setzte sich Simmersbach an der Tabellenspitze durch einen Sieg gegen Bonbaden ab.

