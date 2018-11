Frauenfußball

Reisen zu Teams aus dem Keller

Hinterland In der Fußball-Gruppenliga der Frauen weilt die SG Gansbachtal längst in der Winterpause. Der FSV Friedensdorf und der SV Erdhausen müssen noch einmal ran. Am Samstag treten die Hinterländer Vertreter bei zwei Mannschaften vom Tabellenende an.

