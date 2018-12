Remis reicht der SGK zum Klettern

Handball 3. Liga Ost Frauen

Langgöns-Oberkleen Lange geführt, am Ende ein Unentschieden erkämpft und auf Rang zwei geklettert: So lässt sich das Spiel der HSG Kleenheim/Langgöns in der 3. Handball-Liga Ost der Frauen gegen den SC Markranstädt zusammenfassen.

