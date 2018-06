Fußball

Reserven spielen Pokalsieger aus

Dillenburg Das Fußball-Kreispokalfinale der Reserven steigt am Freitagabend um 18.30 Uhr auf dem Hartplatz in Wissenbach. Gegner sind die zweiten Mannschaften des C-Ligisten SSV Wissenbach und des A-Liga-Meisters SSV Sechshelden. Die Gastgeber, die nur im Pokal in der abgelaufenen Saison antraten, siegten im Achtelfinale bei der SG Dietzhölztal II 3:2, qualifizierten sich anschließend durch ein 5:2 nach Verlängerung bei der SG Obere Dill II für das Halbfinale, wo sie mit 6:1 gegen die SG Roth/Simmersbach II die Oberhand behielten.

