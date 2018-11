Handball

Respekt und Vorfreude bei der HSG

Langgöns-Oberkleen Die HSG Kleenheim/Langgöns (2.) empfängt in der 3. Liga Ost der Frauen am Sonntag (17 Uhr) in der Weidig-Sporthalle in Oberkleen die SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim (3.) zum Spitzenspiel.

