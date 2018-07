Von Sven Jessen

Restart: Zurück in Runde eins

Fußball Drei der vier Kreispokal-Halbfinalisten müssen durch die „Quali“

Haiger Ende April noch Halbfinalist, Ende Juli nur noch Qualifikant: So schnell welkt der Ruhm, den sich der SSC Burg, die SG Eschenburg und der SV Herborn in der Saison 2017/2018 im Kreispokal erworben haben. Titelverteidiger SSV Langenaubach greift erst in Runde zwei ein.

