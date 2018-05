Von Dieter Geßner und Jens Kauer

Richtsberg hofft auf Krönung in Cölbe

Fußball Kreisoberliga-Tabellenführer kann trotz 0:0 in Neustadt am Sonntag vorzeitig Meister werden

Marburg-Biedenkopf Die BSF Richtsberg haben am Mittwoch in Neustadt nur 0:0 gespielt und können den Meistertitel der Fußball-Kreisoberliga Nord nur dann schon am Sonntag klar machen, wenn dem VfL zeitgleich auch in Emsdorf eine Überraschung gelingt.

