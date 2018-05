Von Dieter Geßner und Jens Kauer

Richtsberg rückt Titel ganz nah

Fußball Kreisoberliga-Spitzenreiter baut Vorsprung mit 4:2 in Cölbe auf fünf Punkte aus

Marburg-Biedenkopf Die Fußballer der BSF Richtsberg haben am Donnerstag mit dem 4:2-Sieg beim FV Cölbe einen Riesenschritt Richtung Kreisoberliga-Meisterschaft getan. Für Cölbe steht am Sonntag im Abstiegskampf das ganz entscheidende Spiel bei Tabellennachbar Silberg/Eisenhausen an.

