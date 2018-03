SKI

Ristau startet bei den Paralympics

Marburg Noemi Ristau aus Marburg und Lucien Gerkau aus Weimar fliegen am Sonntag zu den Paralympischen Spielen nach Südkorea. Die sehbehinderte Skirennläuferin und ihr Guide werden dort voraussichtlich in allen fünf Skidisziplinen an den Start gehen.

