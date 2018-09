Eishockey

Rockets spielen für Gerrit

Diez/Limburg Mit einem Benefizspiel für den an einem seltenen Gendefekt leidenden vierjährigen Gerrit aus Diez startet die EG Diez-Limburg an diesem Freitag (20.30 Uhr) in die Vorbereitungsphase auf die neue Saison.

