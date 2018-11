Fußball-Kreisoberliga

SF/BG holt Punkt in Michelbach

Michelbach Der TSV Michelbach ist am Freitagabend im Marburger Derby der Fußball-Kreisoberliga Nord zu Hause gegen die SF/BG Marburg II nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus gekommen und muss befürchten, am Sonntag die Tabellenführung an die SG Lahnfels abtreten zu müssen.

Copyright © mittelhessen.de 2018