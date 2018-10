SG 58 Dillenburg gegen Mandeln Favorit

Tischtennis Bezirksklasse: Derby am Samstag

Dillenburg Der Papierform nach scheint das Derby der Tischtennis-Bezirksklasse eine klare Sache zu sein. Gastgeber ist die SG 58 Dillenburg, die um den Titel mitspielen will. Der TTC Mandeln peilt den Klassenerhalt an. So scheint ein Heimsieg am Samstag, 18.30 Uhr, vorprogrammiert.

Copyright © mittelhessen.de 2018