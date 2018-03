SG 58 Dillenburg löst Ticket für Endrunde

Tischtennis Bezirkspokalvorrunde

Dillenburg Um das Erreichen der Endrunde im Tischtennispokalwettbewerb ging es in den Spielen zwischen dem TTC Weidelbach gegen den TV Niederselters in der Bezirksliga und der SG 58 Dillenburg gegen den TTC Hausen II in der Bezirksklasse.

Copyright © mittelhessen.de 2018