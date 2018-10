SG Eschenburg nimmt Punkte mit

Kreisoberliga

VfB Aßlar – SG Eschenburg 1:3 (0:2): Den ersten Durchgang verschliefen die Hausherren komplett, was die Gäste zu nutzen wussten. Ein Freistoß von Tim Klingelhöfer ließ VfB-Schlussmann Christian Wagner nur abklatschen, Yannic Koch (24.) bedankte sich und staubte zur Eschenburger Führung ab. Beim zweiten Versuch blieb Koch (27.) gegen Wagner allerdings nur der zweite Sieger. Dennis Dorndorf (29.) machte es im Anschluss besser als sein Teamkollege, ein cleverer Heber über Wagner bedeutete das 2:0. Aßlar wachte erst spät auf, doch blieb Tim Woche (39., 43.) wiederholt glücklos. Auch im zweiten Durchgang kam die Heimelf nicht ins Rollen, nur Osman Demirel (60.) kam aussichtsreich in Position. Sein Lupfer ging aber knapp über den Eschenburger Kasten. Die Gäste machten stattdessen in Person von Tim Klingelhöfer (88.) alles klar, der Offensivspieler schob aus zehn Metern überlegt ein. Tim Woche (90.+2) bescherte lediglich noch den Kosmetiktreffer, sein Freistoß ließ Gästekeeper Pascal Theiß keine Parierchance.

Aßlar: Wagner – Foelkel (84. Maurice Albrecht), Gierhardt, S. Hedrich (41. Demirel), Rödiger, T. Hedrich (58. Marcel Albrecht), Becker, Skakovskij, Walter, Woche, Kuhl.

Eschenburg: P. Theiß – Mengers, R. Bögel, Heinz, Koch, Dorndorf (75. Kilian), T. Klingelhöfer, Orzechowski (75. Nickel), R. Kraus, Claes (89. Hofmann), Horch.

Schiedsrichter: Klenner (Niddatal) – Zuschauer: 50 – Tore: 0:1 Koch (24.), 0:2 Dorndorf (29.), 0:3 T. Klingelhöfer (88.), 1:3 Woche (90.+2).

A-Liga

SSV Guntersdorf – TSV Ballersbach 5:4 (1:2): Zwar nahm die Heimelf vor 50 Zuschauern das Kommando anfangs an sich, in Front gingen jedoch die Gäste: Daniel Behrens (11.) bestrafte einen Abwehrfehler eiskalt, erzielte so die Ballersbacher Führung, die kurz darauf durch SSV-Spielertrainer Marius Löhr (19.) wieder ausgeglichen wurde. Guntersdorf blieb am Drücker, gute Chancen blieben aber wiederholt ungenutzt. Stattdessen traf Fynn Laux (40.) zum 2:1 für die Gäste. Die Platzherren steckten nicht auf, kämpften sich zurück, sodass Marius Löhr (46.) nach Wiederanpfiff wieder auf Null stellte. In einer nun ausgeglichenen Begegnung ging es torreich weiter: Philipp Rothe (58.) erzielte die dritte Gästeführung, aus dem Gewühl heraus stocherte Dominik Panz (69.) einen Eckball zum 3:3 in die Maschen. Einen weiteren Guntersdorfer Abwehrfehler nutzte wiederholt Behrens (85.) zum 4:3, Panz (89.) und Sebastian Vendel (90.+1), der die Kugel aus 25 Metern in den Knick nagelte, schafften aber doch noch das SSV-Happy End.

B-Liga

SG Obere Dill – SSV Langenaubach II 3:2 (3:1):I Abstiegskampf hat die SG Obere Dill drei wichtige Zähler eingefahren. Nachdem er zuvor bereits eine dicke Chance liegenlassen hatte, drehte Timo Faulhammer schließlich richtig auf: Einen sehenswerten Kopfball wuchtete der Angreifer nach fünf Minuten zur SG-Führung ein, im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kamen die Treffer zwei (30.) und drei (39.) für Faulhammer dazu - jeweils von Benjamin Hofheinz mustergültig aufgelegt. Durch Nachlässigkeiten in der Defensive kamen die Gäste aber nochmals in die Partie zurück, Yasin Eray (41.) verkürzte noch vor dem Seitenwechsel, zu Beginn des zweiten Durchgangs stellte Sven Hinkel (47.) gar noch den Anschluss her. Die Heimelf brachte den letztlich nicht unverdienten Sieg dennoch über die Zeit.

C-Liga

TSV Eibach – SG Hammerweiher 1:3 (1:2): Trotz früher Führung durch Michael Kahl (4.) tat sich der Tabellenzweite lange Zeit gegen die gut stehenden Hausherren schwer. Der Ausgleich durch Daniel Eckstein (26.) war Mitte der ersten Halbzeit die logische Konsequenz. Da sich Geburtstagskind Dennis Schüler (35.) selbst beschenkte, ging Hammerweiher dennoch mit 2:1 in die Pause. Im Verlauf des zweiten Durchgangs wurden die Eibacher Beine zunehmend müder, sodass Felix Noriega (77.) nach einem Eckball die 3:1-Vorentscheidung für die SG Hammerweiher markierte.