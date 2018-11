SG Eschenburg verliert auswärts 0:5

Fußball Kreisoberliga: Volpertshausen jubelt

Dillenburg Die SG Eschenburg geht mit zwei Niederlagen in Folge in die Winterpause. Am Freitagabend verlor die Opitz-Elf beim SV Volpertshausen mit 0:5 (0:2). Die Gastgeber haben dagegen nach acht sieglosen Partien in Serie wieder dreifach gepunktet.

