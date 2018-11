Von Sven Jessen und David Liebscher

SG Hammerweiher überwintert als Tabellenführer

Fußball Die ersten vier Mannschaften in der C-Liga-Rangliste gewinnen zu null / Flammersbach feiert seinen sechsten Sieg in Folge

Dillenburg Am späten Sonntagnachmittag sind in der Fußball-C-Liga Dillenburg so einige Mannschaften zufrieden in die Winterpause gegangen. Am letzten kompletter Spieltag in diesem Jahr verteidigte die SG Hammerweiher Rang eins.

