Kreisligaspiel der Woche

SG Hangenmeilingen/Niederzeuzheim überrascht in Löhnberg



TuS Löhnberg – SG Hangenmeilingen/Niederzeuzheim 1:4 (0:2): Obwohl die Kombinierten ersatzgeschwächt antreten mussten, tat sich Löhnberg schwer gegen die kompakte SG-Abwehr. Mit dem 0:1 (22.) durch ein als Rückgabe gedachtes Kopfballeigentor nahm das Unheil aus TuS-Sicht seinen Lauf. Das schnelle 0:2 (29.) verunsicherte die Heimelf merklich in ihren Bemühungen. Zwei Treffer von Dominik Ruck entschieden die Partie nach 72 Minuten. Löhnberg, das noch zwei gelb-rote Karten kassierte (84., 89.) gelang nur noch Ergebniskosmetik. SG-Kapitän Sven Kegler hatte eine Erklärung für die Überraschung: „Wir haben unsere taktischen Vorgaben genau so umgesetzt, wie wir es uns vorgenommen hatten. Wir haben Löhnberg Ball und Spiel überlassen und unsere Stürmer Niclas Schallenberg und Dominik Ruck haben ihre Chancen konsequent genutzt. Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung, weil wir kaum zwingende Chancen zugelassen haben.“ Löhnbergs Trainer Steffen Reh meinte: „Wir haben die robuste Spielweise des Gegners nicht angenommen und uns lieber mit dem Schiedsrichter beschäftigt.“ Der Grävenecker sprach von einer verdienten Niederlage, die aber unnötig gewesen sei, „weil wir zu viele Fehler gemacht haben. Glückwunsch an den Sieger.“ Für Reh heißt es nun: „Mund abputzen und es in Drommershausen besser machen.“

