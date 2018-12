SG Hohenahr gewinnt Kellerduell

SG Hohenahr – SG Schwalbach 2:1 (1:0): Hohenahr war in der ersten Hälfte die spielbestimmende Mannschaft und vergab gleich drei Hochkaräter zur Führung. Lukas Jung (20.) war letztlich erfolgreich. Mit einer verdienten Führung der Gastgeber ging es in die Pause. Die Gäste kamen stürmisch aus der Kabine und belohnten sich mit dem Ausgleich durch Christian Kaufmann (49.). Die SGS konnte jedoch nach dem guten Start nicht mehr nachlegen, und Hohenahr übernahm wieder das Ruder. Daraus folgte der spielentscheidende Treffer vom eingewechselten Jan-Niklas Valentin (72.).

SG Reiskirchen/Niederwetz – TSV Steindorf 3:0 (1:0): Die SG ging selbstbewusst in die Partie und scheiterte früh am Pfosten. Den verdienten Führungstreffer besorgte Andreas Heiduk (26.) nach Zuspiel von Spieler-Trainer Simon Schmidt. Der TSV wurde erst zum Start der zweiten Halbzeit besser, aber kam nur selten gegen die strake Defensive der Platzherren an. Ein Doppelschlag von Kapitän Tobias Semmlinger (66.) und Christian Brückner (67.) entschied die Partie. Dank einer kompakten Mannschaftsleistung zieht die SG Reiskirchen/Niederwetz somit in der Tabelle an Steindorf vorbei und ist mindestens für einen Tag Tabellenführer.