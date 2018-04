SG Oberbiel geht in Burg unter

Fußball Kreisoberliga West: 0:6 beim SSC / SG Aartal in Eschenburg im Pech

Wetzlar In der Fußball-Kreisoberliga West haben die SG Oberbiel und die SG Aartal ihre Samstagspartien verloren. Während die SGO in Burg 0:6 (0:1) unterlag, zog Aartal in Eschenburg mit 0:1 (0:0) den Kürzeren.

