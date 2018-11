SG Obere Dill dreht nach der Pause auf

Eine Klasse tiefer setzte sich der SSV Wissenbach mit 2:0 (1:0) gegen die SG Sinn/Hörbach II durch.

B-Liga

SG Obere Dill– ESV Herborn 4:2 (1:1): Zwar ging der Gast dank Andy Hees nach bereits zehn Minuten in Front, doch nur 60 Sekunden später glich Jonathan Triesch die Partie nach toller Vorarbeit von Jan Niklas Hardt aber wieder aus. In der Folge zeigte sich die Heimelf tonangebend, holte aber zu wenig aus den sich bietenden Chancen heraus. Erst im zweiten Durchgang wurde die SG Obere Dill vor dem Herborner Kasten effizienter, nach einem Doppelschlag von Timo Faulhammer (51.) und erneut Triesch (55.) stand es verdient 3:1. Patrick Schaupp (83.) brachte den ESV zwar nochmals heran, die folgende Drangperiode brachte für die Himmelblauen aber nichts mehr ein. Stattdessen entschied Manuel Witt (90.+2.) die Partie endgültig.

C-Liga

SSV Wissenbach – SG Sinn/Hörbach II 2:0 (1:0): Der SSV bleibt oben dran. Die 50 Zuschauer sahen eine gute C-Liga-Partie, in der die Heimelf den ersten Durchgang dominierte. Hatte Lars Erner (25.) die Kugel zunächst noch mit dem Kopf an den Querbalken gedonnert, bescherte Mark Lang dem Drittplatzierten nach 41 Minuten die verdiente Führung. Im zweiten Durchgang drangen die Gäste aber zunehmend auf den Ausgleich, Wissenbach reagierte nur noch, anstatt zu agieren. In diese anhaltende Druckphase nutzten die Platzherren allerdings einen Fehler im Sinn/Hörbacher Spielaufbau, so dass Marco Wagener (88.) zum 2:0-Endstand einnetzte. (dav)