Von Manuel Kapp

SG Oberlahn holt 0:3 auf

Fußball-Kreisoberliga TuS Frickhofen verspielt klare Pausenführung

Limburg-Weilburg In der Fußball-Kreisoberliga hat die SG Oberlahn am Donnerstagabend gegen den TuS Frickhofen eine gute Moral gezeigt. Nach einem 0:3-Pausenrückstand hieß es am Ende 3:3.

Copyright © mittelhessen.de 2018