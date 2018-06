SG Taunus wahrt Chance auf Ligaerhalt

Fußball SG Selters II bleibt nach 2:3 B-Ligist / FSG Gräveneck/Seelbach/Falkenbach genügt Remis

Limburg-Weilburg Nach dem 3:2 (3:2) zwischen der SG Taunus und der SG Selters II am Dienstagabend reicht der FSG Gräveneck/Seelbach/Falkenbach in der Relegation am Samstag (18.30 Uhr) gegen die Taunuself ein Remis zum Aufstieg in die Fußball-A-Liga.

