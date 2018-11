Von Manuel Kapp

SG Weiltal bleibt auf Erfolgskurs

Fußball-C-Liga Düzgün Aktan erzielt drei Treffer beim 5:1-Sieg bei Obertiefenbach II

Limburg-Weilburg In der Gruppe 1 der Fußball-C-Liga hat die SG Weiltal beim TuS Obertiefenbach II gewonnen und bleibt an der Tabellenspitze. In der Gruppe 2 stehen drei Teams punktgleich vorne.

