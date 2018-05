SGFA spielt um A-Liga-Aufstieg

Fußball Friedens-/Allendorf B-Liga-Vize

HINTERLAND In der Fußball-B-Liga Biedenkopf hat sich die SG Friedensdorf/Allendorf am Sonntag mit einem 5:1-Heimsieg gegen die SG Silberg/Eisenhausen II die Vizemeisterschaft und damit die Teilnahme an der Relegation zur A-Liga Biedenkopf gesichert.

