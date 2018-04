Von Oliver Siegel

SGG die Nummer 1 im Hinterland!

Frauenfußball Gansbachtal gewinnt auch das Gruppenliga-Rückspiel gegen Friedensdorf 1:0

HINTERLAND Die SG Gansbachtal ist die Nummer 1 im Hinterländer Frauenfußball. Nach dem Hinrundensieg in Friedensdorf gewannen die Angelburgerinnen am Samstag auch das Rückspiel in Lixfeld mit 1:0 und liegen nur noch einen Punkt hinter Gruppenliga-Spitzenreiter Naunheim.

