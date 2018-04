SSC Burg eilt weiter von Sieg zu Sieg

Fußball 4:1 gegen Werdorf / Aartal verliert

Dillenburg Spitzenreiter SSC Burg hat sich in der Fußball-Kreisoberliga am Samstagnachmittag keine Blöße gegeben und den Tabellenfünften FC Werdorf mit 4:1 (0:0) am Ende deutlich bezwungen.

