SSC Burg siegt in letzter Sekunde

Fußball Kreisoberligist besiegt Aßlar 1:0

Herborn In einem packenden Freitagsspiel in der Fußball-Kreisoberliga West hat der SSC Burg sein Heimspiel gegen den VfB Aßlar mit 1:0 (0:0) gewonnen. Den entscheidende Treffer erzielte Maximilian Metz in der letzten Minute.

