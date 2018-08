SSV Donsbach bekommt Grenzen aufgezeigt

Fußball VfL Fellerdilln siegt auswärts 6:0

Dillenburg Der VfL Fellerdilln untermauert in der Fußball-A-Liga Dillenburg in Donsbach seine Ambitionen. In der B-Liga gewinnt Burg II auswärts ein torreiches Spiel und Herbornseelbach feiert einen 6:0-Heimsieg.

