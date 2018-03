Fußball-B-Liga

SSV Hörlen gastiert in Eisenhausen

HINTERLAND Mit zwei Derbys startet die Fußball-B-Liga Biedenkopf am Sonntag in die Restrunde. Der Tabellenzweite SSV Hörlen steht in Eisenhausen Eisenhausen/Silberg II gegenüber und in Erdhausen messen sich die SG Mornshausen/Erdhausen und der SSV Allna-/Ohetal.

