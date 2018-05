Von Oliver Siegel

SV Eckelshausen tanzt im Regen zum Titel

Fußball A-Liga: Meisterschaft nach 3:0 gegen Angelburg perfekt / Hartenrod auf Kurs Kreisoberligarelegation

HINTERLAND Der SV Eckelshausen kehrt vier Jahre nach seinem Abstieg in die Fußball-Kreisoberliga zurück! Am drittletzten Saisonspieltag brachte der Spitzenreiter am Sonntag mit einem 3:0-Heimsieg gegen den FC Angelburg den Meistertitel der A-Liga Biedenkopf unter Dach und Fach.

