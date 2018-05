Von André Bethke

SV Erbach hat die besten Karten

Fußball-A-Liga Letzte Entscheidung um Platz drei fällt erst zum Saisonfinale

Limburg-Weilburg In der Fußball-A-Liga hat es der SV Erbach nach dem 6:1 gegen WGB Weilburg am letzten Spieltag selbst in der Hand, Relegationsplatz drei mit einem Sieg bei der SG Heringen/Mensfelden zu behaupten. Der VfR Limburg 07 liegt einen Punkt dahinter.

Copyright © mittelhessen.de 2018