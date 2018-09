Frauenfußball

SV Erdhausen empfängt Letzten

Hinterland In der Frauenfußball-Gruppenliga ist der SV Erdhausen nach seinem spielfreien Wochenende wieder im Einsatz und empfängt Schlusslicht SV Langenstein. Die Gäste aus dem Ostkreis haben aktuell erst einen Punkt auf der Habenseite. Kein Grund für den heimischen Tabellenfünften, den Gegner zu unterschätzen. Anpfiff am „Hasengarten“ ist am Samstag um 17 Uhr. Zur gleichen Zeit ist der FSV Friedensdorf Gastgeber der SG Eschenburg. Die Mannschaft aus dem Dillkreis war erst am Mittwoch gegen Hermannstein aktiv, während Friedensdorf im Regionalpokal gegen Verbandsligist Naunheim schwer gefordert war. In der Meisterschaft verlor der FSV zuletzt 1:3 gegen Gansbachtal. Drei Punkte, auf die die Gansbachtalerinnen um 17.30 Uhr als Gast des FC Weimar aufbauen wollen.

