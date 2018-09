SV Hadamar atmet durch

Fußball-Hessenliga Knapper 2:1-Heimsieg gegen FV Bad Vilbel

Hadamar In der Fußball-Hessenliga hat der SV Hadamar am Samstagnachmittag seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Gegen den FV Bad Vilbel hieß es am Ende 2:1.

