SV Hadamar ballert sich auf Rang vier

Hessenliga

SV Hadamar – Spvgg. Neu – Isenburg 9:0 (4:0): Schon nach 13 Minuten deutete sich an, dass die Serie des SV Hadamar halten würde, denn Yves Böttler (6.) und Patrick Kuczok (13.) hatten die furios beginnenden und früh pressenden Hausherren auf dem Niederhadamarer Kunstrasen mit 2:0 in Führung geschossen. Nach 30 Minuten und dem 3:0 durch Steffen Rücker war es schon klar, dass das achte ungeschlagene Spiele in Folge bevor stand, ehe mit dem 4:0 durch Böttlers zweiten Streich (43.) nur noch die Höhe des achten Saisonerfolges eine Frage war. Entsprechend begeistert war Torsten Kierdorf von den ersten 45 Minuten seiner Elf. Der Trainer des SV Hadamar lobte seine Mannen im Überschwang: „Es ist schwierig, besser zu spielen. Wir waren am Limit. Ich wüsste nicht, was wir noch hätten besser machen sollen. Da hätte es schon 7:0 oder 8:0 stehen können.“

Nach Wiederanpfiff setzte Hadamar seinen Vollgasfußball gegen den völlig überforderter Aufsteiger fort. Zunächst traf Kapitän Jonas Herdering (47.) zum 5:0, ehe Marius Löbig (63.) nach einer guten Stunde das halbe Dutzend voll machte. Nun ging es Schlag auf Schlag: Yves Böttler (74.), der kurz zuvor für seinen Bruder Markus eingewechselte Simon Neugebauer (76.) und Yves Böttler (82.) mit einem herrlichen Fallrückzieher hätten fast den zweistelligen Sieg perfekt gemacht. Der Trainer war begeistert. „Ich ziehe meinen Hut vor dieser Mannschaft. Wir haben 90 Minuten gepresst und die Balleroberungen durch unsere große Qualität im Mittelfeld zu schön herausgespielten Toren genutzt. Am Ende hätten wir auch 15 oder 16 Treffer erzielen können.“ Nach dem Sprung auf Platz vier will sich Torsten Kierdorf mit seinem Team in der dort oben festzusetzen, mit dem Ziel, am 17. November beim FC Gießen ein Spitzenspiel vor 2000 Zuschauern bestreiten zu dürfen.

Hadamar: Strauch, Kuczok, Dimter, Schraut, Markus Neugebauer (72. Simon Neugebauer), Kröner, Böttler, Rücker, Löbig, Herdering, Bangert (58. Zey).

Neu-Isenburg: Kacarevic, Kohl, Betz, Schellhorn, Wolfarth, Mc Crary, Kamikawa, Leteliler, Chichutek (46. Sachs), Metzler (56. Günther), Djordjevic.

Schiedsrichter: Frederic Kaufmann (VfR Nierstein) – Zuschauer: 300 – Tore: 1:0 Yves Böttler (6.), 2:0 Patrick Kuczok (13.), 3:0 Steffen Rücker (30.), 4:0 Yves Böttler (43.), 5:0 Jonas Herdering (47.), 6:0 Marius Löbig (63.), 7:0 Yves Böttler (74.), 8:0 Simon Neugebauer (76.), 9:0 Yves Böttler (82.).

Gruppenliga

VfB Unterliederbach – RSV Würges 3:1 (1:0): Es bleibt dabei: Dem RSV Würges fehlt weiterhin die Durchschlagskraft, um seine nun auf acht sieglose Spiele angewachsene Negativserie bei lediglich einem Remis beenden zu können. Auch in Unterliederbach enttäuschte das Kellerkind spielerisch keineswegs, war aber in der Offensive zu harmlos. Zudem spielte Unterliederbach das frühe 1:0 durch Mohamed Bendriss (10.) in die Karten. Die Spielanteile waren über weite Strecken verteilt, doch die Verteilung der Treffer war sehr einseitig, Der eingewechselte Caner Yesil stellte mit seinem Doppelpack (70., 72.) die Weichen auf Heimsieg. Jermaine Pedrazas 3:1 (78.) war Ergebniskosmetik und ein Ausdruck der Würgeser Moral.

Unterliederbach: Knapschinski, Bilski, Imsameh (68. Antinac), Özdemir, Asbai (58. Caner Yesil), Celil Yesil, Salmanel, Bendriss, Blum, Hirschle (63. Hirschle), Cosar.

Würges: Rock, Becker, Nukovic (78. Erwe), Kazerooni, Fries, Mazlum (63. Reitz), Hohly, Manuel Meuth, Chaparro, Maxi Meuth (75. Böhmer), Pedraza.

Schiedsrichter: Emil Schwarz (SG Bruchköbel) – Zuschauer: 60 – Tore: 1:0 Mohamed Bendriss (10.), 2:0 Caner Yesil (70.), 3:0 Caner Yesil (72.), 3.1 Jermaine Pedraza (78.).

Kreisoberliga

VfR 07 Limburg – TSG Oberbrechen 3:0 (0:0): Die ersten 20 Minuten gehörten Oberbrechen, auch wenn hundertprozentige Chancen ausblieben. Dann schwamm sich Limburg 07 frei und hatte Pech mit einem Lattenfreistoß. Insgesamt fehlte beiden Teams vor der Pause die Zielstrebigkeit nach vorne. Dies blieb auch nach Wiederanpfiff so, wobei die TSG der Führung näher war als die Rothosen. So musste ein Standard zum ersten Tor herhalten. Nach einem Handspiel von Tobias Kremer, das aus Oberbrechener Sicht keines war, verwandelte Tizian Goliasch zur Limburger Führung (66.). Das 1:0 war der Brustlöser für die Hausherren, die das Spiel mit einem Doppelschlag von Ahmet Yesiltas (76., 80.) entschieden. Ein insgesamt zu deutlicher Heimerfolg.

Limburg: Darda, Bühn, Heimann, Tekdas, Goliasch, Yesiltas, Janke, Siebig, Qurbani, Mieller (Lumoneka, Schneider, Tatarenko).

Oberbrechen: Wagner, Böhm, Rudloff, Schönbach, Michel, J. Kremer, T. Kremer, Leimpek, Schmitt, Al Mohammad, Weyl (K. Kremer, Pötz, Schallert).

Schiedsrichter: Christian Mehl (Union Niederrad) – Zuschauer: 70 – Tore: 1:0 Tizian Goliasch (66., Handelfmeter), 2:0 Ahmet Yesiltas (76.), 3:0 Ahmet Yesiltas (80.).

A-Liga

TuS Waldernbach – FSG Dauborn/Neesbach 3:1 (2:0): Waldernbach begann aktiver, doch die FSG hatte die erste Großchance. Jose Michel scheiterte an einer Fußabwehr von Keeper Robin Beck (11.). Die erste gute TuS-Kombination schloss Willi Scharf passgenau vom 16er in den rechten Winkel ab (23.). Danach hatte Dauborn/Neesbach eine kurze Drangphase, verpasste aber den Ausgleich. Kurz vor der Halbzeit war es wieder die Heimelf, die durch Christopher Hermann zunächst an der Latte scheiterte, ehe Dimitri Wagner eine Ecke zum 2:0 einnickte. In der zweiten Halbzeit war dann nur noch der TuS Waldernbach im Spiel. Nachdem die ersten Schüsse noch am Torwart scheiterten, setzte Tausendsassa Fabian Stahl seine Torserie fort und besorgte in der 69. Minute die Entscheidung. Roman Schmung verpasste in der Folge gegen den Gästekeeper und die Latte das mögliche 4:0, ehe eine von Wagner abgefälschte Flanke zum 3:1-Endstand noch im Tor landete. Insgesamt ein vollauf verdienter Heimerfolg.

Waldernbach: Beck, Reitz, Weber, Hermann, Berger, Skrijelj, Scharf, Zinndorf, Dempewolf, Stahl, Wagner (Aksenjuk, Schmung, Reitz, Bethke).

Dauborn/Neesbach: Klein, Nomura, Göpfer, M. Coester, Wind, G. Coester, Kusuda, Frassmann, Gorais, Michel, Schneider (Endler).

Schiedsrichter: Daniel Weber (Dillenburg) – Zuschauer: 110 – Tore: 1:0 Willi Scharf (23.), 2:0 Dimitri Wagner (39.), 3:0 Fabian Stahl (69.), 3:1 Dimitri Wagner (90., Eigentor).

B-Liga, Gruppe 2

OSV Limburg – SV Elz II 1:4 (0:2): In einer hitzigen und umkämpften Partie gewannen die stark besetzten Elzer verdient. Der OSV haderte mit der „Hand Gottes“, die beim 0:1 Christian Peters (18.) benutzt haben soll und einer roten Karte gegen den schon ausgewechselten Ümit Yilmaz, auch wenn die Hausherren dadurch nicht in Unterzahl gerieten. – Tore: 0:1 Christian Peters (18.), 0:2 Mehmet Dragusha (40.), 1:2 Emre Nas (51.), 1:3 Jascha Romanowski (71.), 1:4 Ajmal Koochi (83.) – rote Karte: Ümit Yilmaz (46., Limburg).