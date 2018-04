Von Manuel Kapp

SV Hadamar dreht nach Pause auf

Fußball Marius Löbig und Benjamin Kretschmer treffen zum 3:0-Sieg gegen Kinzenbach

Limburg-Weilburg In der Fußball-Hessenliga hat der SV Hadamar am Samstagnachmittag mit 3:0 gegen den FC Ederbergland gewonnen. In der Verbandsliga gab es für den FC Dorndorf (0:3 gegen die SG Kinzenbach) einen herben Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt.

