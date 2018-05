SV Hadamar will nicht nur gratulieren

Fußball Rot-Weiß bei designiertem Meister

Limburg-Weilburg Der SV Hadamar könnte am Samstag erster Gratulant sein, wenn Hessen Dreieich sein Meisterstück in der Fußball-Hessenliga macht. Im krassen Gegensatz dazu will der FC Dorndorf bei Verbandsliga-Absteiger FSV Braunfels punkten.

