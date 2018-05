Von Yannick Wenig

SV Hadamar zieht in das Endspiel ein

Fußball-Kreispokal 3:1-Sieg in Dietkirchen

Limburg-Dietkirchen Der SV Hadamar steht im Finale um den Fußball-Kreispokal. Der Hessenligist hat sich am Dienstag im Halbfinale mit 3:1 beim Verbandsligisten TuS Dietkirchen durchgesetzt. Im Endspiel trifft der SV Hadamar am 10. Mai in Niederbrechen auf den FC Waldbrunn.

