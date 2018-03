VON MANUEL KAPP

SV Wolfenhausen spielt Relegation

FUSSBALL-A-LIGA VfR 07 Limburg gelingt Klassenerhalt, SV Hadamar III steigt ab

In der Fußball-A-Liga Limburg-Weilburg hat es der letzte Spieltag noch einmal in sich gehabt. In einer turbulenten Partie mit drei roten Karten setzte sich der SV Wolfenhausen mit 5:4 gegen die SG Oberlahn durch. Der entscheidende Treffer gelang Lukas Wilk in der 90. Minute. Dieser Sieg bedeutet für den SV Wolfenhausen die Teilnahme an der Abstiegsrelegation gegen den B-Liga-Dritten SG Selters II.

