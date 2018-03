Sadettin Taskiran verstärkt Türk Gücü

Fußball Ex-Hessenligaakteur kehrt zurück

Biedenkopf Um für den Abstiegskampf in der Fußball-Kreisoberliga Nord gewappnet zu sein, hat der FC Türk Gücü Breidenbach in der Winterpause einen weiteren Neuzugang an Land gezogen. Es ist ein „alter Bekannter“.

Copyright © mittelhessen.de 2018