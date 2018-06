Saison endet mit verdientem Sieg

Fußball Waldbrunner Abschied aus Verbandsliga

Waldbrunn Die A-Junioren des FC Waldbrunn haben sich in der Fußball-Verbandsliga Süd mit 4:3 (2:3) gegen den TuS Nordenstadt durchgesetzt und die Saison auf dem drittletzten Platz beendet. In der neuen Runde geht es in der Gruppenliga weiter.

